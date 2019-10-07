Челябинцы со смартфонами станут частью спектакля «Centre x5»

Театрализованное действие пройдет одновременно в пяти городах России.

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В Челябинске каждый сможет стать участником спектакля-променада. Важно иметь с собой смартфон с доступом в интернет. Спектакль пройдет в четвертый раз.

Как поясняют организаторы, во время спектакля зритель будет находиться в двух пространствах: в реальном и в виртуальном мире.

«Основой спектакля является так называемая „прогулка“. Где зритель взаимодействует с двумя пространствами: реальным и виртуальным (в своих смартфонах). Для себя мы определили, что постановка будет о постиндустриальном обществе, об обществе капитализма и некоторых его особенностях. Хотя в самом спектакле можно найти и другие поднятые темы», — рассказала Евгения Овчинникова, организатор мероприятия.

Изначально, постановку хотели провести в стиле прогулки по всему городу, но позже остановились на торговом центре «Родник». Одновременно с Челябинском спектакль пройдет в пяти городах России, отсюда и название постановки — «Centre x5».

«Мы с режиссером спектакля Павлом Седовым, сели и начали рассуждать об отличительных особенностях именно нашего города. А дальше уже сложилась именно та концепция, которую вы можете увидеть на самом спектакле. „Centre“ — это и площадка, где проходит спектакль, и уже характеристика торгового центра, как сосредоточения определенных смыслов, мнений и идеалов человека в современном мире», — пояснила Евгения Овчинникова.

Каждый челябинец может стать частью спектакля, для этого нужно заполнить анкету в официальной группе во «ВКонтакте», а на постановке иметь телефон с доступом в интернет.

«Участвовать может любой человек, у которого есть смартфон и доступ к интернету. Кстати, доступ к сети есть и в самом комплексе, но удобнее пользоваться мобильным. Регистрация необходима, чтобы перед спектаклем сделать рассылку на почту всем участникам с доступом на сайт спектакля. Виртуальная реальность, так сказать», — добавила Евгения Овчинникова.

Спектакль начнется 13 октября в 16-00 по МСК. Как поясняют авторы, коллективно встречаться не нужно, достаточно занять любое место в торговом центре города и ждать сообщения с дальнейшими инструкциями на почту, которую укажете при регистрации.