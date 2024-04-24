На Таганае вырос гриб с антимикробными свойствами

Псевдоплектания используется в фармакологии

Первым выросшим в этом году грибом в национальном парке «Таганай» в Златоусте стала псевдоплектания черноватая из семейства саркосомовых. Этот гриб используют в фармакологии.



Гриб вырос из-за жаркой погоды на поляне возле центральной усадьбы.

«Данные о съедобности этого гриба очень противоречивы. Вряд ли такие устрашающего вида черные чаши с кожистой поверхностью привлекут хоть одного любителя тихой охоты», — отметили в пресс-службе нацпарка.

Вместе с тем в мякоти гриба есть химическое вещество плектазин, которое обладает антимикробными свойствами.