В нацпарке «Таганай» вода повредила мост через реку

Проход к сооружению закрыли

В национальном парке «Таганай» и в районе Тесьминской насосно-фильтровальной станции вода повредила пешеходный мост через реку Большая Тесьма. Он расположен вниз по течению в полукилометре от гидротехнического сооружения, сообщили в пресс-службе Министерства общественной безопасности Челябинской области.



«Данное сооружение на жизнедеятельность населения не влияет, на правом берегу по ходу течения располагается лесной массив национального парка „Таганай“, жилых домов по обе стороны реки нет», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники нацпарка восстановят мост после прохождения пика паводка. К сооружению закрыли проход, установив там ограждение.

Между тем в Нагайбакском районе отменили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Егор Тимофеев.

«В районе начнутся восстановительные работы. Также продолжается работа комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводковыми водами», — уточнили в пресс-службе.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Верхнеуральском и Чебаркульском районах. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе.

За сутки вода покинула 19 приусадебных участков в селе Париж и поселке Бажово. Движение по дороге в поселке Александрвоском восстановлено.

Отметим, ситуация с паводком ухудшилась в соседней — Курганской области. В местной Госавтоинспекции предупредили, что в случае введения ограничений на трассах выставят мобильные посты из числа сотрудников полиции и иных служб, которые не будут пропускать транспорт на территорию региона.