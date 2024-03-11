Таганайские птицы склевали за зиму четыре центнера семечек

Сейчас пернатые получили очередную 200‑килограммовую посылку

Пернатые обитатели Таганая (Златоуст, Челябинская область) съели этой зимой четыре центнера семечек, установив рекорд. Аншлаг в лесных столовых национального парка обусловлен снежной зимой — добывать пропитание самостоятельно из-под метровых сугробов очень сложно.

Сейчас пернатые получили очередную 200‑килограммовую посылку с семенами подсолнечника от златоустовских предпринимателей. Ее, по словам работников нацпарка, хватит до тех пор, пока не сойдет снег.

Добавим, принять участие в зимней акции «Подкормите птиц!» могут все желающие.