Пернатые обитатели Таганая (Златоуст, Челябинская область) съели этой зимой четыре центнера семечек, установив рекорд. Аншлаг в лесных столовых национального парка обусловлен снежной зимой — добывать пропитание самостоятельно из-под метровых сугробов очень сложно.
Сейчас пернатые получили очередную 200‑килограммовую посылку с семенами подсолнечника от златоустовских предпринимателей. Ее, по словам работников нацпарка, хватит до тех пор, пока не сойдет снег.
Добавим, принять участие в зимней акции «Подкормите птиц!» могут все желающие.