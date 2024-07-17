В нацпарке «Таганай» стало больше орхидей

80% этих благоухающих цветов занесено в Красную книгу

В этом году в национальном парке «Таганай» в Челябинской области увеличилось количество орхидей. Чаще всего можно встретить пальчатокоренников Фукса и дремликов темно-красного и широколистного. Как отметили в телеграм-канале нацпарка, в следующем году цветов может стать еще больше, поскольку на сегодняшний день нехватки в опылителях нет.

«Редко какая бабочка или шмель пролетят мимо орхидных — некрупные цветы привлекают к себе ароматом. И можно предполагать, что некоторых видов станет еще больше», — сообщили в нацпарке.

Правда, по сравнению с прошлым годом чуть поубавилось любок двулистных и кокушников комарниковых. Но, как сообщили представители «Таганая», эти растения уже опылили и теперь они дадут семена.

Несмотря на обилие цветов, срывать их нельзя. На Таганае 80% орхидей — редкие и занесены в Красную книгу. Всего же в нацпарке произрастает 26 представителей семейства орхидных, а это 18% от всех видов, зафиксированных в России.