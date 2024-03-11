На Таганае туристка получила травмы после падения и удара о дерево

Она оступилась во время спуска с горы

Поход в горы в праздничные выходные в нацпарке «Таганай» в Челябинской области закончился госпитализацией для двоих туристов. Одна из пострадавших получила сильный удар после столкновения с деревом, второй — разрыв связок после падения. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы региона.



Семья из Самары 9 марта поднялась на смотровую площадку Двуглавой сопки. На обратном пути 45‑летняя женщина оступилась и упала на крутом склоне. Она покатилась вниз и сильно ударилась о дерево.

«После сильнейшего удара туристка пыталась прийти в себя, но самостоятельно передвигаться уже не могла. Родственники помогли спуститься к приюту „Белый ключ“ и обратились за помощью к спасателям», — сказали в пресс-службе.

Спасатели на снегоходе довезли туристку до Центральной усадьбы. После осмотра врачами скорой ее госпитализировали, несмотря на обратные билеты на поезд домой.

На следующий день, 10 марта, произошло второе происшествие, только уже в районе смотровой площадки «Тещин язык». Группа из Челябинска проходила шестидневный лыжный маршрут по Таганаю. На участке со сложным рельефом один из участников упал.

«Мужчина получил настолько серьезную травму ноги, что не мог даже встать», — отметили в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали его к бригаде скорой на Центральную усадьбу. Мужчину госпитализировали в травмпункт Златоуста с разрывом связок.

Спасатели в праздничные выходные дежурили на самых популярных туристических маршрутах Южного Урала. Походы зарегистрировали 445 человек, включая 43 ребенка.

В природном парке «Иремель» и пешие, и лыжные восхождения обошлись без происшествий.