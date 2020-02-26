На «Таганае» рекордно рано зацвела верба

Обычно почки на дереве набухают не раньше марта.

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В национальном парке «Таганай», который находится возле Златоуста, поставлен очередной рекорд. На территории «жемчужины Урала», а конкретно на Чёрной скале, обнаружили цветение вербы.

Обычно верба зацветает не раньше середины марта, однако тёплая зима в Челябинской области сбила календарь этому дереву. При этом зацвела лишь одна верба — её хорошо освещает солнце, а находящиеся рядом соседи ещё пребывают в спячке.

Кстати, вербное воскресение, в которое принято собирать веточки цветущей вербы, отмечается в этом году 5 апреля.

Напомним, что зима не только на Южном Урале, но и по всей России была рекордно мягкой. Гидрометцентр назвал её «розовой» из-за мощнейшего вторжения атлантического воздуха. В особенности тёплым стал февраль, где средняя дневная температура не превышала -5 градусов по Цельсию.

В ближайшие же дни на территории региона ожидается плюсовые температуры, но со снегом. Так, сегодня, 26 февраля, температура воздуха днём дойдёт до отметки в 3 градуса выше ноля. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а местами очень сильные, гололёд на дорогах и даже туманы. Ветер поднимется до 5-10 метров в секунду, а местами могут быть порывы до 15 метров.

В ночь на четверг, 27 февраля, температура может опуститься до -7 градусов по Цельсию, а днём она поднимется до 0, +5. И ожидается облачная погода местами с мокрым снегом. Только ветер будет сильнее — 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.

Осадки будут продолжаться и в пятницу, 28 февраля. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке -1, -6, а днём прогнозируют 2-4 тепла. Ветер южный со скоростью 4-9 метров в секунду.