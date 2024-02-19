Туристку из Тюмени эвакуировали со склонов Таганая в Челябинской области

Женщина обессилела и не могла спуститься к лагерю самостоятельно

Помощь спасателей и врачей понадобилась туристке из Тюмени, которая в минувшие выходные решила покорить Таганай. Женщина находилась в походе два дня и прошла пешком 45 километров. После этого у нее не осталось сил, чтобы спуститься в лагерь, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

«Слабость, потемнение в глазах и другие опасные симптомы не позволяли туристке идти самостоятельно. Руководитель группы обратился за помощью к спасателям Златоустовского отряда. Спасатели на снегоходе эвакуировали пострадавшую к центральной усадьбе и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказывают в пресс-службе ПСС.



Врачи без труда привели женщину в чувство. После этого она смогла собрать вещи и благополучно пережила многочасовую поездку домой в другой регион. В поисково-спасательной службе напоминают, что физические нагрузки в походе могут значительно усилить симптомы легкого недомогания, поэтому выходить в горы можно только здоровым.

Также следует адекватно рассчитать свои силы и сложность выбранного маршрута. Если чувствуете, что вам становится тяжело, не стесняйтесь корректировать свой маршрут.

В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь за помощью на единый телефон вызова экстренных служб «112».