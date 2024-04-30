На Таганае впервые появился гриб эксидия

В нацпарке проснулись и сморчки, луговые опята, шампиньоны

В национаольном парке «Таганай» появились первые в этом году грибы. Новым видом грибов для этой местности стали эксидии сахарные, рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Свое название эксидия получила вовсе не за вкус, а потому, что её плодовое тело похоже на жжёный сахар. Народное же название — „ведьмино масло“ — ясно говорит, что гриб есть нельзя», — прокомментировали в пресс-службе.

На территории национального парка «проснулись» ярко-оранжевая биссонектрия наземная, «аммиачный гриб», синтезирующий азот из лосиного навоза и стробилюрус черенковый или шишколюб, часто укореняющийся на останках сосновых и еловых шишек.

В Челябинской области раньше обычного стартовал грибной сезон. Любители собрать дары природы уже делятся находками в соцсетях.