В Челябинской области грибной сезон начали в апреле

Уже удалось обнаружить знаменитый «инопланетянский гриб»

«Ну что, выходные прошли не зря? Мы открыли грибной сезон! Помните, как тоскливо было зимой, как тянулись эти месяцы? И вот, случилось!»

— радуются началу сезона челябинцы.

Автор фото: Алиса Сказкина / vk.com/gribnik74

«Очень хотела увидеть этот „инопланетянский гриб“, и вот мое желание осуществилось. Набрали три ведра сморчковой шапочки. Грибов очень много маленьких в листве»,

— пишет жительница Сосновского района Алиса.

Автор фото: Алиса Сказкина / vk.com/gribnik74

«Всем привет, я тоже их нашел, ушел пораньше с работы, поехал в проверенный лесок, пролистав ленту, сомнений вообще не было, что найду»,

— рассказывает Денис.

Автор фото: Денис Юдин / vk.com/gribnik74

«Ну что, поездка удалась. Грибы только-только лезут, дождались. Всем полных лукошек»,

— радуется Вадим.

Автор фото: Вадим Имангулов / vk.com/gribnik74

«Ну вот и исполнилась моя мечта, увидела вживую сморчковые шапочки и маленько пособирала. Запомню 21.04.24»,

— пишет Ольга.

Автор фото: Ольга Гореева / vk.com/gribnik74