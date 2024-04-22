«Ну что, выходные прошли не зря? Мы открыли грибной сезон! Помните, как тоскливо было зимой, как тянулись эти месяцы? И вот, случилось!»— радуются началу сезона челябинцы.
Автор фото: Алиса Сказкина / vk.com/gribnik74
«Очень хотела увидеть этот „инопланетянский гриб“, и вот мое желание осуществилось. Набрали три ведра сморчковой шапочки. Грибов очень много маленьких в листве», — пишет жительница Сосновского района Алиса.
Автор фото: Алиса Сказкина / vk.com/gribnik74
В лесах Копейска тоже удалось обнаружить этот необычный гриб.
«Всем привет, я тоже их нашел, ушел пораньше с работы, поехал в проверенный лесок, пролистав ленту, сомнений вообще не было, что найду», — рассказывает Денис.
Автор фото: Денис Юдин / vk.com/gribnik74
В Аргаяшском районе сезон также начался.
«Ну что, поездка удалась. Грибы только-только лезут, дождались. Всем полных лукошек», — радуется Вадим.
Автор фото: Вадим Имангулов / vk.com/gribnik74
В Увельском районе грибники радуются своим находкам.
«Ну вот и исполнилась моя мечта, увидела вживую сморчковые шапочки и маленько пособирала. Запомню 21.04.24», — пишет Ольга.
Автор фото: Ольга Гореева / vk.com/gribnik74
Напоминаем, что в Челябинской области с приходом теплой погоды в разы увеличилось число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей. Поэтому, отправляясь в лес, не забывайте о мерах предосторожности нахождения на природе.