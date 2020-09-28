Челябинский подрядчик может попасть в реестр недобросовестных поставщиков за срывы сроков работ по благоустройству

Жители города неоднократно жаловались на незавершенную работу данной компании.

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Жители Челябинска жалуются на недостроенный тротуар возле остановки «Свинокомплекс», расположенной по Свердловскому тракту. Подрядчик начал работы по благоустройству, снял покрытие, но так и не успел положить новое. Во время дождливой погоды местным жителям приходилось пробираться по грязи к остановочному комплексу.

Подрядчик, выполняющий работы на данном объекте — ООО «Мегастрой». Кроме тротуара близ остановки, он работал над благоустройством еще нескольких объектов в городе. По словам экспертов Общероссийского народного фронта, качество работы данного подрядчика вызывает сомнения.

«ОНФ обращается к главе города Наталье Котовой с предложением провести проверку качества исполнения контрактов и сроков выполнения работ ООО „Мегастрой“ на территории Челябинска. Считаем, что при подтверждении нарушений организация однозначно заслуживает внесения ее в черный список», — сообщают представители организации.

В пресс-службе городской администрации подтвердили, что с данным подрядчиком уже ведутся претензионные работы.

«Вопросы к подрядчику ООО „Мегастрой“ появились уже давно, с ними ведется претензионная работа. По части контрактов они уже нарушили сроки, к тому же, они должны завершить ремонт трамвайных переездов к 16 октября, однако еще ни один объект не завершен. Из-за нарушения сроков и большого количества претензий к работе, сейчас стоит вопрос о внесении ООО „Мегастрой“ в реестр недобросовестных поставщиков», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

На данный момент ход работы на объектах данного подрядчика находятся на контроле заместителя и председателя Комитета дорожного хозяйства администрации города.