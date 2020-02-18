На строительство метро в Челябинске направят 56 миллионов рублей

Благодаря этим средствам поддержат порядок на первой линии подземки.

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В Челябинске сегодня, 18 февраля, состоялось шестое заседание Городской думы, в рамках которого обсудили изменения в бюджете города в 2020 году. Доходы бюджета выросли на сумму 409,9 миллиона рублей, из которых 280,7 миллиона направлены из областного бюджета.

Часть средств, которые не были освоены городом в прошлом году и которые пришлось вернуть области, теперь снова перечислят в бюджет. Их потратят на те же цели: 161,9 миллиона — на проведение мероприятий, приуроченных к саммитам ШОС и БРИКС, 45,4 миллиона — на демонтаж рекламных конструкций, 44,2 миллиона — на реализацию программы «Реальные дела», а также 29,1 миллиона — на проведение мероприятий в честь празднования 75-летия Великой Победы.

Часть средств осталась в казне Челябинска с 2019 года, им нашли применение.

«Свободные остатки предлагают отправить на подготовку мероприятий к саммитам ШОС и БРИКС, а также к празднованию 75-летия Победы — 72,3 миллиона рублей, еще 56,7 миллионов — на строительство и обслуживание объектов первого пускового участка первой линии метрополитена», — сообщила председатель комитета финансов Челябинска Нина Чайкина.

Согласно представленному проекту, объем расходов бюджета в 2020 году составит 45 миллиардов 195 миллионов 711,6 тысячи рублей.