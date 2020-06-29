Попавших под сокращение строителей Челябинского метро примет на работу другая компания

Это готов сделать новый подрядчик в лице ООО «Спецподземстрой».

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Увольняемых работников «Челябметростроя» готов принять на работу новый подрядчик по строительству метро в Челябинске ООО «Спецподземстрой». Информацию об этом стала известна сегодня, 29 июня, после встречи с коллективом компании.



Именно «Спецподземстрой» стал победителем открытого аукциона на строительство метрополитена в Челябинске. Сама процедура проходила ещё 2 июня. Как объяснили «Первому областному» в пресс-службе городской администрации, новая организация готова выполнить работы за 12 миллионов рублей, что вдвое меньше действующего контракта с «Челябметросроем».

«ООО „Спецподземстрой“ при заключении соответствующего муниципального контракта проявило инициативу по сохранению рабочих мест квалифицированного кадрового состава, обслуживающего метрополитен г. Челябинска в настоящее время, из числа жителей города Челябинска и иных муниципальных образований региона, с сохранением уровня заработной платы и предоставлением всех необходимых социальных гарантий, учитывая непростую обстановку на рынке труда в настоящее время»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии утверждают, что представители «Челябметростроя» неоднократно отказывали в донесении информации до рабочих. Однако сегодня, 29 июня, она была проведена под руководством замглавы города Владимира Шамне. На ней до коллектива донесли информацию о трудоустройстве в новую организацию по желанию.