На Совете при полпреде президента России в УрФО обсудили модернизацию первичного звена здравоохранения

Артем Жога обсудил этот вопрос с главами регионов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел Совет при полпреде, в ходе которого обсудил вопрос модернизации первичного звена здравоохранения с главами регионов. Полпред напомнил, что укрепление здоровья населения — одна из национальных целей, которые поставил президент. Векторы развития сферы определены в нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь».

«За последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения. По предварительным итогам, только в этом году в регионах Уральского федерального округа создан 101 новый объект: это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы, врачебные амбулатории. Отремонтировано еще 132 здания, приобретено почти 1300 единиц оборудования. Люди позитивно оценивают изменения в системе здравоохранения, однако работы предстоит еще много», — отметил Артем Жога.

Полпред попросил губернаторов взять на контроль вопросы по завершению строительства и ремонта объектов здравоохранения, а также кадровые вопросы. Нехватка первичного звена остро стоит в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

Для того чтобы решить этот вопрос, регулярно увеличивается число мест целевого приема в медвузы и колледжи. Действуют региональные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За три года в них приняли участие 930 и 557 человек.

Также на селе работают программы «Земский учитель» и «Земский работник культуры», а в 2026 году начнет функционировать программа «Земский тренер».