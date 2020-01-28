На «солнечном» катамаране отправится в новую экспедицию Федор Конюхов

Старт намечен на осень 2021 года.

Послушать 00:00

Федор Конюхов готовится отправиться в очередное путешествие. На этот раз он собирается использовать катамаран на солнечной энергии. До конца мая 2020 года в Англии построят корпус катамарана, затем установят солнечные панели отечественного производства, а в сентябре пройдут спуск на воду и ходовые испытания.

Федор Конюхов планирует совершить переход через Тихий океан по маршруту Южная Америка — Австралия осенью следующего года. Подобным маршрутом он прошел на весельной лодке «Тургояк» в 2013-2014 году.

«На двух переходах через океаны Федор Конюхов проведет экологический мониторинг океана на предмет загрязнения микропластиком. Катамаран оборудован специальным устройством по сбору предметов с поверхности океана (специальная сетка, растянутая между поплавками)», — сообщается на официальном сайте путешественника.

Кроме того, у проекта есть еще одна задача. Это тестирование работы отечественных гетероструктурных солнечных модулей производства компании Хевел (на базе собственного НТЦ) в условиях непрерывной работы в океане на протяжении многих месяцев.