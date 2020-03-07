Алексей Текслер провел встречу с Федором Конюховым

Глава региона обсудил со знаменитым путешественником развитие регионального туризма.

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В Челябинске состоялась встреча губернатора региона Алексея Текслера и знаменитого путешественника Федора Конюхова с его супругой Ириной Умновой. На встрече также присутствовал заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

«В рамках встречи обсуждались проекты по развитию туристического потенциала Челябинской области. Конечно, не обошлось без поздравлений с 8 Марта», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Анатолий Векшин на своей странице в социальных сетях отметил, что очень рад встрече со своей мамой, Ириной Умновой, в предпраздничный день.

Напомним, что глава региона Алексей Текслер не в первый раз встречается с Федором Конюховым. В один из визитов в Миасс в 2019 году, губернатор познакомился с путешественником и предложил Федору Конюхову стать послом Челябинской области в мире.