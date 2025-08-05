На складе в Челябинске обнаружили 7 тонн нектаринов с личинками плодожорки

Из-за плодожорки Россельхоз притормозил выпуск партии узбекских фруктов, которые ехали в Москву

В Челябинской области Россельхознадзор приостановил выпуск почти 7‑тонной партии узбекских нектаринов. Партию фруктов, зараженных плодожоркой, инспекторы выявили на складе временного хранения при проведении карантинного фитосанитарного контроля.

«В партии 6,9 тонны фруктов выявлены личинки восточной плодожорки (Grapholitha molesta (Busck)). Фура с нектаринами следовала из Ферганской области Казахстана в Москву», — рассказали в ведомстве.

Ввоз на территорию России зараженной подкарантинной продукции согласно требованиям Евразийского экономического союза был запрещен. Собственнику выдано предписание о принятии мер в рамках действующего законодательства. Владелец груза принял решение о проведении дезинфекции для уничтожения личинок. Однако продукция отправится дальше только после повторного лабораторного исследования.