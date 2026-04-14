Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора ММК, обвиняемого в получении коммерческого подкупа на 10 миллионов рублей, а также его посредника в получении незаконных средств, учредителя коммерческой организации, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.
Основанием для ареста послужили доводы следствия о том, что, опасаясь тяжести предъявленного обвинения и возможного сурового наказания, обвиняемые могут скрыться от следствия и суда либо иным способом воспрепятствовать установлению истины по делу.
Напомним, по версии следствия, бывший топ-менеджер Магнитки в период работы в должности директора по безопасности комбината при посредничестве товарища неоднократно получал от представителя коммерческой организации денежные средства, а также иное имущество (строительные материалы и иные товарно-материальные ценности) в обмен на оказание содействия в заключении контрактов с ПАО «ММК».
Отметим, 30 марта 2026 года руководство Магнитогорского металлургического комбината расторгло трудовой договор с замгендиректора по компрометирующим основаниям. В официальном сообщении компании уточняется, что увольнение связано с «осуществлением действий, которые повлекли причинение имущественного ущерба организации и нарушение нормальных жизненных условий населения города Магнитогорска».