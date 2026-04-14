Почему днем постоянно клонит в сон

Что может отбирать ваши силы

Клевать носом в течение дня после бессонной ночи весьма естественно, но что делать, если днем вам постоянно то и дело хочется вздремнуть?

Основной и наиболее очевидной причиной дневной сонливости считается дефицит или расстройства сна. Когда человек мучается бессонницей, апноэ, храпом, синдромом беспокойных ног, нужно обратиться к врачу, чтобы справиться с проблемой, которая мешает высыпаться. Если же виной всему нехватка времени на сон, требуется коррекция режима дня и привычек. Необходимо осознать, что сон — это базовая потребность организма, от которой зависят здоровье, внешний вид и дневная продуктивность.

Оказать помощь организму получится, если обзавестись полезными привычками, способствующими качественному ночному отдыху. Попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время, отводя на сон по 7–8 часов. Не ужинайте плотно и не пейте на ночь много воды, мочегонных или энергетических напитков. За два часа до сна откажитесь от использования смартфона и просмотра телевизора, лучше почитать книгу. Обеспечьте комфортные условия в своей спальне.

Когда вы многое испробовали, а дневная сонливость вас не покидает, стоит обратиться к врачу, чтобы разобраться в том, что привело к такой неприятности.





Клонить постоянно в сон может:

• при дефиците калорий или витаминов. Строгие диеты, жесткие ограничения в питании, большие промежутки между приемами пищи приводят к понижению уровня глюкозы в крови и нехватке энергии, отчего и может возникать желание прилечь днем;

• лишнем весе и малоподвижном образе жизни. Если вы не занимаетесь физическими упражнениями, вы более склонны чувствовать дневную усталость и сонливость на фоне застойных явлений. При избыточной массе тела появляется постоянное желание полежать, потому что сердечно-сосудистой системе и мышцам приходится работать в усиленном режиме, чтобы разнести по организму необходимое количество кислорода и питательных веществ. Поэтому тучный человек устает быстрее;

• затяжном стрессе. Стресс сопровождается стремительным скачком гормонов — адреналина и кортизола, из-за чего кровь приливает к мышцам, уровень выносливости повышается. Если человек живет в хроническом стрессе, его организм работает на износ, что проявляется нездоровой симптоматикой в виде сонливости, утомляемости, головных и мышечных болей;

• депрессии. Когда настроения нет совсем, не получается даже встать с кровати и сделать элементарное — помыться и позавтракать, нужно срочно обратиться к психотерапевту, потому что самому из депрессии не выбраться;





• синдроме хронической усталости. Заметили, что упадок сил и сонливость беспокоят более 21 дня, — необходимо поднять вопрос о наличии названного синдрома и нормализовать питание, приобщиться к физическим упражнениям и подумать о психотерапии;

• приеме медикаментов. От некоторых лекарств появляется побочный эффект в виде сонливости, что может быть временным неудобством и о чем сообщается в инструкции. Тогда момент нужно просто переждать. Если же лекарство вам совсем не подходит, обговорите с врачом вариант замены препарата;

• наличии заболеваний. Иногда сонливость наблюдается при сахарном диабете или сердечно-сосудистых патологиях, а также нарколепсии — этому недугу присущи приступы сильной дневной сонливости. Виной бывает также идиопатическая гиперсомния, когда человеку всегда кажется, что он не выспался, независимо от количества часов, ушедших на сон. Справиться с той или иной проблемой поможет узкий специалист.

