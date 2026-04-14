Команда «Челябинские волчицы» выиграла хоккейный турнир «Золотая шайба»

Она победила в состязаниях среди девушек 2014—2016 годов рождения

Воспитанницы команды «Челябинские волчицы» триумфально выступили на всероссийских соревнованиях «Золотая шайба». Турнир по хоккею 3×3 среди девушек 2014—2016 годов рождения прошел в городе Чайковском Пермского края. Юные южноуральские спортсменки вернулись домой с главным трофеем, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

В решающем матче «Челябинские волчицы» встретились с представительницами Московской академии хоккея и одержали победу, завоевав кубок и комплект золотых медалей. Всего за победу боролись 12 команд из десяти регионов страны.

На групповом этапе челябинские хоккеистки выступили уверенно и вышли в решающий раунд. В финальной пульке команда провела пять матчей, потерпев всего одно поражение — от соперниц из Нижегородской области со счетом 1:2. Тем не менее этого результата оказалось достаточно, чтобы финишировать на первой строчке и стать победителем турнира.

Кроме того, «Челябинские волчицы» успешно выступили и в старшей возрастной категории — среди девушек 2012—2013 годов рождения. В этих состязаниях южноуральская команда заняла второе место, добавив в коллекцию серебряные награды.