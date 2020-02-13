Челябинцы не одобряют служебные романы

Такой результат показало исследование.

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Эксперты сервиса «Работа.ру» провели исследование: спросили у жителей России, в том числе и челябинцев, что они думают о служебных романах и предпочтут ли карьере чувства. Больше половины респондентов посчитали, что «интрижки» на работе допустимы. Челябинцы с другими жителями страны не согласились.

Полностью «за» служебные романы высказались 29 процентов опрошенных. Ещё 24 заявили, что романтические отношения возможны с одной оговоркой: начальство не должно знать. 47 процентов жителей не одобряют близких связей на работе. Это данные средние по России. При этом челябинцы, как отмечают авторы исследования, чаще говорили, что категорически против чувств между коллегами. И некоторые отмечали, что всё же не видят ничего плохого, если оба партнёра свободны.

Среди опасностей, которые сулят служебные романы, участники исследования чаще называли перенос конфликтов с работы домой или наоборот и сплетни коллег. Также среди вариантов было неодобрение руководства и увольнение.

«Большинство компаний нейтрально относятся к романтическим отношениям на работе, если они не мешают делу, и роман не связал начальника с подчиненным. Однако некоторые работодатели все же опасаются, что романтика на рабочем месте может негативно повлиять на деятельность сотрудников»,— отметила HR-директор сервиса Юлия Санина.

Попросили россиян и сделать выбор между карьерой и любовью. Почти две трети респондентов посчитали, что такой выбор делать не придётся: они надеются всегда находить компромисс. И только 14 процентов ответили, что предпочтут успеху на службе предмет своего обожания. Остальным важнее сохранить работу. Любопытно, что среди мужчин романтиков оказалось чуть больше, чем среди женщин.