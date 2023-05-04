На северо-западе Челябинска высаживают 94 липы

Городские власти проводят озеленение вдоль дорог

В Челябинске продолжают озеленение вдоль дорог. В пресс-службе мэрии отчитались о начале высадки 94 мелколистных лип на улице Скульптора Головницкого.

Деревья посадят на участке от улицы Габдуллы Тукая до улицы Хариса Юсупова.

Напомним, 90 таких же лип в ближайшее время появятся на участке вдоль Комсомольского проспекта.

Ранее этот же подрядчик посадил 27 молодых сосен на пересечении улиц Дарвина и Блюхера. Более 20 лиственниц высадили на улице 40-летия Победы. 26 голубых елей и четыре лиственницы появились в сквере на площади Павших Революционеров.