150 елей высадили возле металлургического завода в Аше

Предприятие заключило договор с правительством Челябинской области.

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Правительство Челябинской области заключило договор с Ашинским метзаводом по улучшению экологической обстановки в городе. В минувший понедельник, 19 октября, металлурги предприятия посадили 150 молодых елей возле подстанции «Амет».



Территория, на которой появились деревья, относится к границе санитарно-защитной зоны ПАО «Ашинский метзавод». Деревья со временем смогут защитить местность, в том числе от снежных заносов, отметили в пресс-службе компании.

«При выборе посадочного материала рассматривали два варианта: сосны или ели. Остановились на елях, потому что они в качестве заградительной лесополосы будут лучше исполнять свою функцию. В перспективе к елям будут досажены лиственные породы. Всего же будет три ряда елей, а между ними — лиственные деревья»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе компании.

Отмечается, что уже определены планы по озеленению санитарно-защитной зоны Ашинского метзавода на следующий год. Старые деревья заменят на молодые зелёные насаждения. Сейчас в стадии заключения находится договор на покупку новых саженцев.