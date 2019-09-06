Новая школа и дорога с тротуаром появятся в Верхнеуральске после приезда Алексея Текслера

Глава региона проводит рабочие встречи на юге области.

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Сельхоз предприятие, дом культуры, школа и традиционная встреча с жителями: Алексей Текслер проинспектировал Верхнеуральский муниципальный район. Проблемы в районе такие же, как и в других муниципалитетах: ЖКХ, здравоохранение, дороги, газификация. Но потенциал, по мнению главы региона, большой, району просто нужно помочь.

«Район очень интересный, он исторически очень событийный, он и аграрный, и промышленный одновременно. Здесь есть и замечательный санаторий. Я уверен, что при должном подходе, перспективы района будут достаточно серьезными. Да, есть проблемы, сегодня мы достаточно активно пообщались и с жителями, и объекты посетили, и видно, что район достаточно крепкий», — оценил глава региона.

Одна из школ в настоящее время располагается в старом здании, построенном еще в позапрошлом веке. Оно не только износилось от времени, но и давно не соответствует требованиям безопасности, которые предъявляют надзорные ведомства. Глава региона принял решение: в районе должна появиться новая школа на 500 мест. Построят ее уже к 2022 году.

«Ряд решений мы приняли сегодня: это строительство новой школы, это завершение ремонта дворца культуры, ряд других решений, которые позволят улучшить жизнь к лучшему в районе», — рассказал Алексей Текслер.

Не оставил глава региона без внимания и обращение жителей, которые они прислали ему в Инстаграм. Верхнеуральцы пожаловались, что по улице, на которой расположены дворец культуры, школа, новый ФОК, не возможно ни пройти, ни проехать. Дорога здесь не ремонтировалась много лет, по словам жителей, ямочный ремонт был сделан везде, а эту улицу дорожники обошли стороной. Алексей Текслер этот вопрос адресовал местным властям.

«Здесь определенно нужен полный ремонт, пешеходная зона напрашивается. Мы проект оплатили за счет местного бюджета, пока нет даже ориентировочной стоимости, пока только проектную документацию оплатили. А ямы мы уберем до конца месяца», — заверил глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов.

После общения с жителями Алексей Текслер по традиции вручил главе муниципалитета «синюю папку», в которой собраны все обращения жителей, поступившие в адрес главы региона.