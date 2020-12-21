В Златоусте дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат сладкие подарки

В этом году власти города порадуют почти 11 тысяч юных златоустовцев

В Златоусте Челябинской области стартовала добрая акция «Подарим Новый год детям». В этом году сладкие подарки от мэрии получат почти 11 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

Сладкие подарки получат дети из малоимущих семей, инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от одного года до 15 лет. При этом для того, чтобы не допускать массового скопления людей, презенты будут переданы в школы и детские сады и уже там будут подарены детям.

«Родители детей из малоимущих семей, не получивших подарки по месту обучения в школе или детском саду, а также детей-инвалидов, могут получить подарки в Комплексном центре социального обслуживания по адресу: улица Калинина, 7, кабинет 4. Телефон для справок: 8 (3513) 62-20-41»,— рассказали в пресс-службе мэрии Златоуста.

Законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приглашают за подарками в Отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения по следующему адресу: проспект имени Ю.А. Гагарина, 3 линия, дом 6. Узнать подробности можно по телефону: 8 (3513) 65-40-30.

При получении подарков родителям или законным представителям детей необходимо иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении детей и справку МСЭ на ребенка-инвалида.