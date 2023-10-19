Челябинская область взяла первый приз ДЭФ-2023 в номинации «Круговорот отходов»

На детском экофоруме наградили лучшие проекты

В Челябинске завершился первый день Первого всероссийского экологического форума. Его итогом стало награждение победителей. Все команды-участники были отмечены призами и памятными подарками, лучшие команды поздравил глава региона Алексей Текслер, сообщает пресс-служба губернатора.

Команда Челябинской области удостоилась первого места за проект по переработке мусора в номинации «Круговорот отходов» (трек «Чистая вода»). Кроме того, южноуральцам присудили специальный приз от экологического фонда РМК — сертификат на реализацию экопросветительского проекта «Игра, которую нельзя купить».

В номинации «Экомониторинг» победу одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа. В номинации «Климат глазами детей» победили ребята из ЛНР. А в номинации «Легкие планеты» — команда из Свердловской области. В номинации «Экологическая безопасность» — Ямало-Ненецкий автономный округ.

На торжественной церемонии губернатор Алексей Текслер поблагодарил участников ДЭФ — гостей Южного Урала.

«Уверен, что вместе с вами мы сделаем нашу страну чистой, светлой. Хочу пригласить каждого из вас еще раз приехать в Челябинскую область, посмотреть наши замечательные, красивейшие места, которые мы очень любим: наши горы, наши озера, наши национальные парки, особо охраняемые природные территории, наши города и, самое главное, познакомиться с нашими замечательными людьми», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что Челябинскую область неслучайно выбрали местом проведения такого актуального мероприятия, и пообещал, что форум станет традиционным.

«Мы активно трудимся, чтобы экология улучшалась. Но не менее важно воспитать молодое поколение, которое продолжит позитивные перемены, сохранит уникальную природу нашей страны», — подчеркнул Алексей Текслер.

В завершение перед участниками ДЭФ выступили известные и популярные среди подростков артисты: Akmal, 5sta family, Bahh Tee, Асия, Юлиана Караулова.