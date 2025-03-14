На реках Челябинской области начали пилить лед перед паводком

Саперы готовятся к взрывам на водоеме в Ашинском районе

В Челябинской области стартовали противопаводковые мероприятия. Ежегодные работы в период активного таяния снега проводят саперы и спасатели в Ашинском районе, на юге региона. На реках уже начали чернить и пилить лед, рассказали в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Саперы ЦВО подорвут лед в Ашинском районе.



Распиловку льда проведут специалисты поисково-спасательной службы в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицком городском округе.

Искусственное ослабление льда (чернение) началось в Ашинском, Пластовском, Катав-Ивановском и Кусинском районах.

Накануне губернатор Алексей Текслер провел совещание по паводковому и пожароопасному сезонам. Он сделал ряд поручений по этим двум важным направлениям. На противопаводковые мероприятия сейчас задействованы более 9 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техники и 159 плавсредств.

Ранее мы писали, что на дорогах началась расчистка водопропускных труб. Сегодня полпред в УРФО Артем Жога провел совещание с главами регионов. Он поручил провести оценку гидросооружений и потребовал активного взаимодействия с Казахстаном по регулированию сброса воды.