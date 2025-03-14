Полпред в УрФО поручил провести оценку гидросооружений перед паводком

Он потребовал эффективного взаимодействия с Казахстаном по регулированию сброса воды

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел совещание, посвященное подготовке к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Он напомнил о негативном опыте прошлого года, когда резкий сброс воды из казахстанских водохранилищ привел к затоплению более 4 тысяч жилых и 5 тысяч дачных домов в 59 муниципальных образованиях УрФО.

«С учетом имеющейся информации о заполнении в Казахстане трех водохранилищ, необходимо выстроить эффективное взаимодействие с казахстанскими коллегами по вопросам регулирования объемов сброса воды из водохранилищ. Прошу держать меня в курсе этой работы и доложить по ее результатам», — обратился к участникам совещания полпред.

Кроме того, полпред призвал провести тщательную инвентаризацию и оценку надежности всех гидротехнических сооружений при активном участии Ростехнадзора. Он также обратил внимание на необходимость подготовки к самым неблагоприятным сценариям развития природных пожаров. Несмотря на снижение ущерба от лесных пожаров в прошлом году до 900 млн рублей, Артем Жога указал на недочеты в противопожарной защите населенных пунктов и планировании тушения пожаров.

Главы регионов УрФО и представители экстренных служб доложили о текущей ситуации и мерах, принимаемых для подготовки к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Полпред потребовал учесть все выявленные недостатки и предотвратить повторение подобных ситуаций в 2025 году.

Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по проведению противопаводковых мероприятий и подготовке к пожароопасному сезону.