Челябинская область активно готовится к паводковому периоду

Алексей Текслер провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

В этом году ранняя весна ускорила время наступления паводкового периода на Южном Урале. Сегодня, 13 марта, Алексей Текслер провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором рассмотрены вопросы подготовки к раннему паводку и пожароопасному периоду.

«Приход весны всегда сопряжен с рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, которые непосредственно связаны с таянием снега и повышением уровня воды на водных объектах региона. Также нужно помнить о наступлении пожароопасного периода. Он приходит сразу после схода снежного покрова. Всегда в это время у нас еще идет паводок, но появляются риски возгорания в лесах и на открытой местности из-за сухой травы и сухого покрова», — отметил глава региона.

Алексей Текслер поручил провести анализ состояния сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводковых явлений и пожаров, проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов. В случае необходимости иметь возможность оперативно предпринять меры по оповещению и эвакуации людей из зоны ЧС.

Общая группировка сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий сегодня составляет более 9 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техники и 159 плавсредств. На базе МЧС создана аэромобильная группа из 100 человек. На водоемах проводится чернение, распиловка льда, а также взрывные работы. Запланирована расчистка русел рек и водопропускных труб на дорогах.

Подготовлены пункты временного размещения людей. Также в регионе идет подготовка к пожароопасному сезону. Для тушения природных пожаров в 2025 году спланирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в количестве 7813 человек и 2164 единиц техники. При осложнении пожароопасной обстановки спланировано выставление 13 временных противопожарных постов силами МЧС России.

Дополнительно для защиты населенных пунктов в муниципалитетах формируются патрульные, маневренные и патрульно-контрольные группы.