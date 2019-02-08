/ На расчистку дорог Челябинской области было направлено 300 единиц техники

Из них 132 работали ночью в Челябинске.

Сильный снегопад охватил всю Челябинскую область после аномально морозной недели. Для того, чтобы устранить его последствия, ночью с 7 на 8 февраля на расчистку дорог региона вышло около 300 единиц техники.

На региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах в минувшую ночь работала 151 единица техники, в том числе 25 машин «Урал-Тройка», 55 комбинированных дорожных машин, 37 навесных снегоочистителей и 34 автогрейдера. — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Отметим, что все автомобильные дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии.

На дороги Челябинска ночью выехало 132 единицы техники, которыми было вывезено около 3 тысяч тонн снега. Расчищались путепроводы и остановки транспорта. Днем на улицы города выйдет 100 единиц дорожной техники.