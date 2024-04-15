На пяти участках трассы от Челябинска до границы с Казахстаном ограничат движение

Рабочие будут восстанавливать дорожное покрытие

На трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан введут ограничения движения. Речь идет только о пяти участках автодороги. Там будут проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. Движение организуют по одной полосе в реверсивном формате, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Только по одной полосе будет открыт проезд с 16 апреля по 20 сентября на участках 16—20-й километры (от СНТ «Часовщик» до села Синеглазово), 22—25-й километры (от развязки Троицкого и Еткульского трактов до СНТ «Птицевод-2») и 27—32-й километры (от развязки у деревень Глинки и Дубровки до СНТ «Авторемонтник»).

С 23 апреля по 1 августа реверсивное движение организуют на отрезках трассы 128—134-й километры (от моста на реке Увелке до моста на реке Уй) и 143—147-й километры (возле пункта пропуска «Бугристое»).

Кроме того, управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» планировало на 2024 год старт капитального ремонта на трассе А-310 от Еманжелинска до поворота на Синий Бор. Дорогу на участке от 53-го до 75-го километра будут расширять до четырех полос. Завершат работу в 2026 году.