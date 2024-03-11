За три года на двух уральских трассах появятся 14 модульных надземных переходов

В результате должна снизиться аварийность в Челябинской и Курганской областях

Тринадцать пунктов весогабаритного контроля и 14 надземных переходов планируется установить на трассах Челябинской и Курганской областей в течение трех лет. ФКУ Упрдор «Южный Урал» обнародовало программу установки элементов обустройства на подведомственной сети до 2026 года, сообщает пресс-служба организации.

В основу программы лег анализ аварийности на подведомственных трассах за 2023 год.

«В рамках данной программы предполагается в 2024—2026 годах установить более 32 километров стационарного электрического освещения, 13 пунктов автоматического весогабаритного контроля, 14 модульных надземных пешеходных переходов, 18 автоматизированных систем управления дорожным движением (транспортных детекторов), а также произвести устройство свыше 443 километров продольных шумовых полос, выполненных методом фрезерования», — говорится в сообщении.

Ожидается, что реализация указанных мер повысит уровень безопасности дорожного движения и комфорта для пользователей федеральных трасс двух регионов.