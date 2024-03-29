На трассе Челябинск — Троицк минивэн столкнулся с «Газелью»

Один человек погиб, еще четверо пострадали

Сегодня, 29 марта, на 93‑м километре автодороги Челябинск — Троицк столкнулись Toyota Alphard и «Газель». В результате ДТП погибла пассажирка «Тойоты», сообщают в Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительным данным, 46‑летний водитель «Тойоты» не справился с управлением при завершении обгона, выехал на встречку и врезался в «Газель».

Пассажирка «Тойоты», гражданка Республики Киргизии, от полученных травм скончалась на месте. Еще четыре пассажира минивэна получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.