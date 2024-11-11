На пути челябинского автобуса № 18 вдвое увеличат длину выделенок

Они появятся на пяти улицах

В Челябинске увеличат длину выделенок на пути автобуса № 18. Это сделают для того, чтобы автобусы ходили стабильно по расписанию и не вставали в пробки, сообщил в телеграм-канале замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Маршрут № 18, следующий от автобусного парка через Северо-Запад и центр до Ленинского района, пользуется популярностью у горожан: за сентябрь на этих автобусах проехали почти 429 тысяч пассажиров.

Как отметил Александр Егоров, автобусу не хватает выделенных полос, чтобы соблюдать установленное расписание. Сейчас выделенки охватывают 27% маршрута (оранжевый цвет на карте), их увеличат до 56% (синий цвет).

Фото: телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации»

Полосы для общественного транспорта появятся на Бейвеля, Свердловском проспекте, Кирова, Дзержинского и Гагарина. Новые полосы заложены в документы транспортного планирования. Сейчас ведется работа с комитетом дорожного хозяйства по их постепенному внедрению.

Напомним, длину выделенок планируют увеличить и на пути 64-го автобуса. Текущее покрытие маршрута специальной полосой составляет лишь 17%; для эффективной работы 64-му автобусу требуется не менее 62% ВП по трассе следования.

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