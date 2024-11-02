Почему жителей ЧМЗ не хотят видеть в центре?

Рассуждаю об изменениях в общественном транспорте

С 1 ноября в Челябинске отменили 112-ю маршрутку. Это один из двух рейсов, проходящих через весь Металлургический район и останавливающихся на площади Революции. На площадь не ходят ни троллейбусы, ни автобусы. Отмените пока еще держащийся 92-й пазик, и вы не увидите жителей ЧМЗ в центре.

Нет, конечно, есть трамваи. Вот только прошлой зимой они ежедневно сходили с рельсов или не могли проехать из-за сугробов. А летом не ходили из-за капремонтов. Сейчас же вагончики пустили, вот только пути еще не обкатали, так что по ЧМЗ они двигаются очень медленно. Вряд ли на таком поспеешь на работу. Хотя маршруты № 3 и 20, идущие в центр, абсолютные фавориты горожан.

Троллейбусы тоже на время отменяли, чтобы поставить опоры для новеньких машин. Сейчас ходит маршрут № 14. Стартует на 2-й Павелецкой, от заводоуправления, и «мчит» в центр. Только вот огибает весь Северок и к ЮУрГУ приходит аж через полтора часа. На машине за это время можно доехать до Миасса. А вот куда делись 7-й троллейбус (его на время ремонта контактной сети должны были пустить по другому маршруту, но онлайн-карты показывают ровно ноль машин на маршруте) и 15-й — загадка.

Есть и автобусы, которые, безусловно, меняются и становятся лучше. Вот только мои родители жалуются, что водители автобусов малого класса постоянно листают «ТикТок» во время движения. Да и сама я как водитель авто замечаю их странную езду: то большие зеленые махины пролетают на мигающий желтый, когда все другие машины в потоке остановились перед стоп-линией, то выезжают от остановки сразу в третий ряд. Да и в центр идут только... один маршрут, 15-й. Маршруты № 31 и 71 проходят не по всему Свердловскому проспекту, а 10к уходит через Парковый на Северок.

К отсоединению от «большой земли» жителей Металлургического района будто бы начали готовить уже несколько лет назад, с отмены маршрутки № 8, ходившей от ЧМК до ЮУрГУ каждые три минуты. Студенты с ЧМЗ тогда повозмущались, конечно, но делать нечего — стали кататься на автобусах, время поездки выросло в полтора раза. Или до Алого поля, а потом пешком — тоже вариант.

В этом году грозились отменить маршрутку № 35. Ее путь немного другой, чем у 92-го пазика, транспорт как бы огибает район с другой стороны. И тоже идет в центр. Студенты педагогического университета между собой ворчали, что сейчас придется проходить полрайона, чтобы сесть на автобус до Алого поля. Потому что от остановки «Старт» ничего до проспекта Ленина больше не идет, почему-то все автобусы уходят в сторону Чурилово. Да, раньше очень не хватало маршруток на ЧТЗ, я сама добиралась одно время до университета с пересадками — сначала садилась на 112-ю, потом — любую другую. Но сейчас жителям Металлургического района катастрофически не хватает чего-нибудь хотя бы до парка Гагарина.

К счастью, маршрутку № 35 просто заменили на автобусы с регтарифом. То же произошло и с 19-й маршруткой до ТРК «Алмаз». Ее люди толпами ждали на остановках, сейчас же ездят на автобусе — это плюс. Зато убрали 40-ю — маршрутку, на которую все пересаживались, чтобы добраться до АМЗ.

Маршрут № 92 соединяет ЧМЗ и Ленинский и идет через ж/д вокзал. Раньше, если ты подходил к остановке, а маршрутка только-только уходила, следующую машину приходилось ждать всего пару минут. Сейчас же пару десятков минут, в холода и околеть можно. Прошлой зимой я временно осталась без машины, поэтому вынуждена была кататься на общественном транспорте. В 8 утра в 92-м пазике народу — не протолкнуться. Вечером в 6 часов ситуация еще хуже. Грязно, душно, тесно. Почему так? Потому что вариантов у жителей ЧМЗ больше нет — либо уезжаешь из центра на 92-й, как килька в банке, либо вызываешь такси. Естественно, рублей за 600. Можно было, конечно, сесть на 112-ю маршрутку. Только вот сейчас уже нельзя.

Маршрут № 112 шел через свалку, ЧТЗ, «Башню», «Горки», «Детский мир», площадь Революции и парк Гагарина. Аналогов ему нет. Как рассказал «Организатор перевозок Челябинской области», 30 октября истек срок действия свидетельств на маршрутах по нерегулируемому тарифу. Чтобы проехать по подобному маршруту, предложили челябинцам кататься с пересадками — с тремя! Элементарно до «Башни» теперь нужно либо ехать с пересадками, либо проходить полрайона, чтобы добраться до остановки, с которой можно уехать до пункта назначения.

«Можно обнадежить пользователей этого маршрута. Была бы моя воля, я бы все маршруты просто сохранил и обновил, купил бы новые автобусы. Но, к сожалению, жизнь так не позволяет», — ответил на вопрос о возможном аналоге маршрутки № 112 замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Видимо, перевозчик решил не держаться за этот маршрут и не пытаться соответствовать необходимым требованиям, потому что ему невыгодны далекие друг от друга остановки, на которых заходит много пассажиров только утром и вечером — до и после рабочего дня на производствах Тракторозаводского района. А по проспекту Ленина маршрутка дублирует слишком много автобусов.

Остается посочувствовать работникам промзоны на Героев Танкограда, живущим на Богдана Хмельницкого, 60‑летия Октября и Румянцева. Теперь до работы им приходится гулять до 47‑й маршрутки. А еще — моему коллеге, который сегодня опоздал на спортивное мероприятие в «Метаре»: трамваи не шли, маршруток от площади Искусств до ЧМЗ нет, автобусов тоже.