В Челябинске водителям автобусов обещают зарплату от 100 тысяч рублей и льготную пенсию

Врио главы города Алексей Лошкин посетил муниципальный автопарк

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин продолжает знакомиться с городским хозяйством. Сегодня он побывал в автобусном парке муниципального предприятия «Служба организации движения». Компания является самым крупным перевозчиком на маршрутах, которые работают по регулируемым тарифам и возят льготников. Главе города показали, как готовят автобусы к выходу в рейс и как устроен рабочий быт водителей. Вместе с врио главы в автопарк съездили и журналисты ИА «Первое областное».







Предприятие сохранило лучшие традиции государственных автопарков. Это значит, что здесь делают все возможное, чтобы поездка на муниципальных автобусах была безопасной для пассажиров.

«Каждое утро начинается с медосмотра водителей и проверки технического состояния машин. Все автобусы выходят на линию исключительно в исправном состоянии, к тому же еще и чистые», — рассказала начальник отдела транспорта администрации Челябинска Ирина Бирюкова.

Вместе с директором «Службы организации движения» Валерием Кочетковым Алексей Лошкин посмотрел, как моют автобусы.













Также врио главы заглянул в кабинет к диспетчерам МУПа. От этих людей безопасность движения сейчас зависит не меньше, чем от водителя.

Светлана Польская следит за движением автобуса по маршруту и за соблюдением расписания. Кроме того, диспетчер наблюдает за тем, что происходит в кабине водителя и в салоне автобуса. Если водитель во время движения не пристегнут или болтает по телефону, Светлана сделает ему замечание. Если в салоне буйные пассажиры, диспетчер может вызвать полицию.









Не так давно автопарк предприятия пополнили 20 новых автобусов Volgabus среднего класса — завтра они впервые выходят на маршрут № 58.

А сегодня водители приехали в автопарк для встречи с главой Челябинска. За рулем одной из машин — водитель-женщина.

«Я давно мечтала водить автобус, как муж. Но он профессию бросил. А я, напротив, пошла на курсы учиться. И моя мечта наконец-то сбылась», — говорит Венера Байтурсунова.

В автобусном парке Венера работает полтора года. До этого была комплектовщицей на заводе, но после третьего декрета на прежнее место уже не вернулась. Водить машину Венера уже умела, новые права категории «Д» она получила за какие-то пару месяцев. Работает по графику «два дня через два». На детей и на отдых времени остается достаточно. Венера довольна и условиями труда, и зарплатой.

«В среднем наши водители получают на руки по 92 тысячи рублей в месяц. Я не скрываю, с переработками. Но водители говорят: если не здесь, то где-то еще подрабатывать будем. Поэтому брать дополнительную нагрузку не запрещаю. Но в меру. С 1 ноября зарплата водителей вырастет еще на 20%, на руки люди будут получать больше 100 тысяч рублей», — рассказал директор «Службы организации перевозок» Валерий Кочетков.

Работа водителя непростая. Вставать приходится в три-четыре утра, ложиться — далеко за полночь. Первый автобус выходит на линию в пять утра, а последний заходит в парк около двух часов ночи. Рабочий день у водителя — 12 часов, во время которого есть два обеда.

Зато водители вправе рассчитывать на льготную пенсию.

«Мужчинам для нее нужно отработать на городских маршрутах 20 лет, а женщинам — 15 лет. Допустим, придет к нам девушка 25 лет. К сорока годам она еще молода и красива, у нее дети-подростки, а она уже получает пенсию и достойную зарплату, может себе позволить отдых за границей и платить за обучение своих детей», — рисует радужные перспективы и. о. первого заместителя директора СОД Елена Тюрина.

Сегодня в штате «Службы организации движения» трудятся 450 водителей, в том числе 56 женщин. Но этого не хватает. Набор новых водителей и их обучение идет постоянно.

Для водителей сегодня созданы комфортные условия работы: зарплата белая, соблюдается режим труда и отдыха, выдается форменная одежда. На конечных маршрутов есть туалеты и теплые комнаты отдыха. А в самом парке Алексею Лошкину показали столовую с демократичными ценами и богатым меню.









Алексей Лошкин призвал директора МУП привлекать людей в автопарк еще активнее.

«В 2024 году Челябинск должен обновить до 490 единиц транспорта. На сегодня из них поступило уже 239 машин. Но сколько бы ни было у нас машин, это не будет иметь значения, если нет людей. Самое важное сейчас — привлекать водителей», — заявил Алексей Лошкин.

Каждому новому водителю город обещает «подъемные» — 500 тысяч рублей.