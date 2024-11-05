Длину выделенок для самого популярного автобуса Челябинска увеличат втрое

Все полосы заложены в документы транспортного планирования

В Миндортрансе рассказали, чего не хватает для стабильной работы самого популярного автобусного маршрута Челябинска. Она зависит, в том числе, от выделенок, сообщили в ведомстве после проведенного анализа.

«Проанализировали охват выделенными полосами трассы самого популярного челябинского маршрута — № 64 „Автобусный парк — ЖД вокзал“, который соединяет центр и северо-запад и пользуется бешенной популярностью», — говорится в сообщении.

И это не пустые слова: после возвращения на маршрут автобусов-гармошек и благодаря высокой частоте движения только в сентябре 64-й перевез 729,6 тысячи пассажиров:

«Это рекордный для южноуральской столицы показатель: более 900 пассажиров на один автобус в сутки», — уточняют в Миндортрансе.

Для того чтобы соблюдать установленное расписание, ему не хватает выделенных полос. Текущее покрытие маршрута выделенками составляет лишь 17% (оранжевый цвет на карте); для эффективной работы 64-му автобусу требуется не менее 62% ВП по трассе следования (оранжевый + синий цвет на карте).

Все обозначенные выделенные полосы заложены в документы транспортного планирования. И сейчас ведется работа с Комитетом дорожного хозяйства по их постепенному внедрению.

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