На проспекте Ленина в Челябинске запретят ездить мотоциклам

Ограничения вводят из-за жалоб горожан

В Челябинске запретят езду мототранспорта по проспекту Ленина. Как рассказали в мэрии, это связано с многочисленными жалобами горожан и аварийными ситуациями.

Ограничения будут действовать от Лесопарковой до Героев Танкограда ежедневно с 22:00 до 6:00. На этом участке повесят дорожные знаки, информирующие о запрете.

Запрет не распространяется только на те мотоциклы, которые обслуживают предприятия на проспекте Ленина или принадлежат жителям, живущим или работающим на этом участке.

«В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке», — пояснили в комитете дорожного хозяйства города.

Решение о запрете приняли администрация города и ГАИ.