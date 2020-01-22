На программу «Реальные дела» в этом году выделят до 1,5 миллиардов рублей

Общественные пространства в регионе сделают уютными и комфортными для жителей.

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В этом году на мероприятия программы по формированию городской среды в регионе направят 1 миллиард 750 тысяч рублей. Добавят денег и на «Реальные дела», губернатор принял решение увеличить финансирование в полтора раза, оно вырастет до 1,5 миллиардов рублей.

«То есть мы должны в самой ближайшей перспективе кардинально решить задачу — сделать комфортными и уютными общественные пространства и дворовые территории. Обращаю особое внимание на благоустройство территорий, прилегающих к детским садам, школам и больницам, — это обязательное условие для всех глав», — озвучил Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Напомним, что глава региона стали инициатором реализации еще одной программы по благоустройству — «Яркий город». Смысл ее будет заключаться в организации освещения и иллюминации в городах и поселках области.

«Свет на наших улицах — это не всегда вопрос эстетики, это еще и вопрос безопасности на наших улицах. Обновляя системы городского освещения, можно существенно экономить и этими деньгами рассчитываться с подрядчиками. Как говорится, проявляйте хозяйскую смекалку», — порекомендовал главам Алексей Текслер.

Алексей Текслер также попросил подчиненных активизироваться в части привлечения дополнительных бюджетных и внебюджетных средств, в том числе с федерального уровня. Для этого просто необходимо быть «расторопными» и внимательными. К примеру, в ходе сегодняшнего совещания, были вручены сертификаты победителям одной из номинаций всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Участие приняли всего 8 территорий региона, 5 из них оказались в числе победителей.

«А что же другие? У них нет практик в работе с национально-культурными объединениями? У нас каждый район, каждый город многонациональный, и опыт по данной теме накоплен значительный. Так что делайте выводы. Мы во всех федеральных программах, где распределяются федеральные деньги, должны участвовать», — поинтересовался губернатор.

Область готова оказывать материальную и моральную поддержку тем территориям, которые будут привлекать дополнительные средства в свои бюджеты для развития муниципалитетов, принимать участие в федеральных программах и конкурсах. «В прошлом году я дал поручение принять в 2020 году участие всем городам региона с численностью населения до 100 тыс. человек (а таких у нас 25) во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений. Это помимо участия в традиционном конкурсе на самый благоустроенный город и поселение, который ежегодно проводит Минстрой России», — напомнил глава региона.

Дополнительным подспорьем в развитии территорий должно стать перераспределение налогов в пользу муниципалитетов. Это поможет увеличить доходную часть органов местного самоуправления.