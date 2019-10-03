На природный газ переведут большую часть техники в Челябинске

Алексей Текслер рассказал о масштабных планах по переходу на СПГ.

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Губернатор Челябинской области принял активное участие в первом дне Международного форума «Российская энергетическая неделя». Алексей Текслер выступил на отраслевом совещании «Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива», где представил программу развития этого рынка в регионе.

«Для нас это, в первую очередь, экологическая задача. Не секрет, что передвижные источники так же, как и стационарные промышленные предприятия, негативно влияют на экологию городов Челябинской области, поэтому ускоренный перевод транспорта на газомоторное топливо, безусловно, повлечет улучшение экологической ситуации. Такая задача перед нами стоит», — рассказал Алексей Текслер.

Челябинская область входит в десятку лидеров среди регионов по развитию заправочной инфраструктуры. Сегодня в регионе уже работают 14 автозаправок на природном газе. В планах увеличить их количество в разы.

«Мы уже начали реализовывать задачи, которые перед собой ставим: в 4-5 раз увеличить количество заправочных станций, работающих на метане и на СПГ, также будет приобретаться и общественный транспорт на газомоторном топливе. И выставим как требование тем организациям, которые организуют коммунальный сервис, чистку наших дорог, использовать тоже газомоторное топливо», — пояснил губернатор Челябинской области.

В планах заменить автобусами на газомоторном топливе порядка полутора тысяч маршруток, первые уже вышли на дороги в Челябинске, до конца года их будет 66.

Муниципалитеты региона совместно с южноуральским управлением Росавтодора уже обозначили земельные участки вдоль трассы М-5, на которых в будущем могут появиться новые газовые автозаправки.

«Будем представлять разного рода преференции для тех компаний, которые будут эту инфраструктуру развивать, а также для тех, кто будет использовать газомоторный транспорт. Речь идет о возможности переоборудовать моторный транспорт на газомоторный. На это тоже будут выделяться дополнительные средства из федерального бюджета», — рассказал Алексей Текслер.

Челябинская область войдет в небольшое число регионов, которые получат поддержку из федерального бюджета на эти цели. В настоящее время разрабатывается соответствующая программа.