Меры по поддержке безработных продолжат действовать до августа

Принятые весной пакеты в этой сфере стали беспрецедентными по масштабу, заявил Владимир Путин.



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Все решения по поддержке рынка труда, увеличенному пособию по безработице, а также по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать в июле, и августе. Об этом заявил президент России в обращении к гражданам.



Государство смогло помочь почти всем, кто столкнулся с безработицей в период пандемии коронавируса, считает Владимир Путин. Президент заявил, что если в апреле поддержку от служб занятости получали 720 тысяч человек, что на данный момент эта цифра держится на уровне более 2,5 миллионов.

«При этом полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно, с учётом её жизненной ситуации»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства заявил, что запущенный этой весной пакет поддержки граждан стал беспрецедентным по масштабу, охвату помощи и объёму выделенных средств. По словам Владимира Путина это удалось сделать благодаря накопленным резервам, стабильным макроэкономическим показателям, ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которую правительство проводило в последние годы.

Напомним, что в рамках обращения к жителям России Владимир Путин также анонсировал другие меры поддержки. Так, врачи продолжат получать стимулирующие выплаты до 15 сентября. Кроме того, для физлиц зарабатывающих более 5 миллионов рублей с 1 января следующего года с 13 до 15% увеличится налог. Также в июле родители детей до 16 лет снова получат выплату в 10000 рублей.