Челябинцы выступили против катания на животных возле ледового городка

Голосование по проблемной теме завершается сегодня.

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Голосование, где жители Челябинска могут выбрать, стоит ли организовывать катания на животных перед ледовым городком, завершается уже сегодня, 24 декабря. В течение недели горожане отвечали на несколько важных вопросов. Результатом этого выбора станет решение, будут ли возле горок ходить пони и верблюды. Несмотря на то, что голосование будет открыто еще несколько часов, мнение челябинцев уже сейчас очевидно.

«Ежегодно около ледового городка на площади Революции организуют катание на упряжках лошадей, пони, северных оленях и верблюдах. Это минутное развлечение для детей, а животные вынуждены находиться целый день на ограниченной территории среди городского шума, здесь же принимать пищу и справлять естественные нужды. Далеко не все владельцы заботятся о своевременной уборке за своими питомцами, что неизбежно приводит к загрязнению прилегающей территории», — гласит описание опроса.

Голосование запустили на портале «Активный житель74». 82.44% — это 1094 жителя Челябинска — заявили, что вообще не пользуются данной услугой. 15.45% (205 человек) ответили, что на животных катаются дети. И только 2.11% (8 горожан) сказали, что катаются сами.

При этом 257 человек (а это 19.37% проголосовавших) считают, что животные должны остаться и катать детей, 123 человека (9.27%) отметили, что решать должны специалисты. Но подавляющее большинство — 947 человек или 71.36% респондентов — выступили против «работы» животных на морозе. Теперь дело — запретить катания — за городскими властями.



