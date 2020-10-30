В Челябинской области проанализируют нацпроект «Культура»

Под исследование попадут 12 муниципалитетов региона.

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Челябинская область стала первым регионом для анализа работы нацпроекта «Культура». По поручению федерального Министерства культуры и по заказу Российской государственной библиотеки и проектного офиса РГБ «Библиотека нового поколения» «Высшая школа экономики» проводит социологическое исследование. Оно направлено на анализ влияния нацпроекта «Культура» в части создания модельных муниципальных библиотек на работу муниципальных библиотек в регионах страны.



Пилотный этап исследования проходит в этом году в Челябинской области. Южный Урал стал объектом исследования из-за библиотек, которые появились здесь благодаря средствам нацпроекта. Также регион был отмечен развитой сферой в этом направлении и эффективной работой проектного офиса.

«За два года на модернизацию библиотек из федерального бюджета в регион было привлечено 40 миллионов рублей. Год назад на федеральный грант мы открыли две библиотеки — в Сосновском районе и Магнитогорске, а в этом году их будет еще пять: в Магнитогорске, Еманжелинске, Каслях и Златоусте библиотеки уже прошли модернизацию и успешно работают для жителей городов. Очередная библиотека нового поколения откроется до конца этого года»,— подчеркнула руководитель проектного офиса, директор ЧОУНБ Наталья Диская.

Добавим, при поддержке регионального бюджета за два года в регионе модернизировали четыре библиотеки. Организаторы исследования подчеркнули, что Челябинская область интересна позицией властей по отношению к культуре.

«Челябинская область является интересным кейсом, где активная позиция региональных и муниципальных властей по отношению к сфере культуры может быть интересна с точки зрения примеров и рекомендаций, которые можно ретранслировать на другие регионы в дальнейшем»,— подчеркивают организаторы исследования.

Для анализа социологи выбрали десять библиотек. Мнение жителей региона они изучат посредством опроса, экспертного интервью и работы фокус-группы. Под исследование попадут 12 муниципалитетов: Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Снежинск, а также Саткинский, Коркинский, Каслинский, Увельский, Пластовский, Троицкий, Аргаяшский и Чесменский районы.