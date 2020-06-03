«Люди в ответе за тех, кого приручают»: Алексей Текслер распорядился о помощи брошенному в клетке медведю

Кафе, хозяева которого ухаживали за зверем, закрылось.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что поручил помогать оставленному без присмотра медведю. Животное проживает в клетке на трассе между Саткой и Бакалом, возле придорожного кафе.

«Увидел новость про медведя по кличке Малыш, который живет возле кафе на трассе М5 между Саткой и Бакалом. Была информация, что кафе не работает, а зверя оставили без присмотра. Поручил разобраться. Сегодня там побывали ветеринары и зоозащитники. По их мнению, медведь не болеет, его кормят. Клетку отремонтируют, сделают дополнительное ограждение, чтобы защитить зверя от хулиганов. Поручил проверять Малыша, следить за его состоянием, помогать с едой», — сообщил в своих социальных сетях Алексей Текслер.

В помощи Малышу участвует и зоозащитник Карен Даллакян. По его мнению, менять местоположение животного не стоит, поскольку медведь привык к этому месту.

Теперь состояние Малыша будут контролировать, следить, чтобы он был сыт и здоров.