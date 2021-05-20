Участники «Танкового биатлона» сдают нормативы на полигоне в Челябинской области

Первые команды выполняли испытания в жару

Участники Всеармейского конкурса «Танковый биатлон», проводящегося в рамках Армейских международных игр-2021, приступили к сдаче четырех специальных нормативов на полигоне в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Первые команды выполнили испытания при температуре воздуха 30°C, температура в танке достигала 50°C.



«Танковые экипажи приступили к сдаче нормативов по радиационной, химической и биологической защите, технической, инженерной и медицинской подготовке. Танкисты преодолели условно зараженный участок местности, соревновались в установке приборов ночного видения, монтаже тралов, восстановлении натяжения гусениц, а также эвакуации и оказании первой медицинской помощи условно раненому члену экипажа. Судейская бригада оценивает скорость и качество выполнения нормативов, за допущенные ошибки командам начисляют штрафные секунды. По результатам выполнения нормативов, стрельбы и времени преодоления дистанции с естественными и искусственными препятствиями определят победителей первого этапа „Танкового биатлона“», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что всеармейский конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2021 проходит в Челябинской области на полигоне Центрального военного округа. В соревнованиях принимают участие команды танкистов из Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск и Казанского танкового училища — всего более 100 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.