На поддержку фермеров направят более полумиллиарда рублей

Алексей Текслер принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ.

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Проблемы и предложения в части оптимизации процесса продвижения продукции на международный рынок обсудили на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО. Николай Цуканов встретился с главами регионов, представителями министерства сельского хозяйства РФ и АО «Корпорация «МСП» в ходе большого агрофорума, прошедшего сегодня в Екатеринбурге.

«Президент РФ поставил задачу перед региональными властями увеличить объем экспорта продовольствия в 2,5 раза к 2024 году. На это направлен федеральный проект „Экспорт продукции АПК“. По регионам УрФО в стоимостном выражении должно произойти увеличение объемов экспорта с 253 миллионов долларов США, до 600 миллионов. По представленным на выставке предприятиям понятно, что потенциал имеется», — отметил Николай Цуканов.

С докладом о состоянии дел сельскохозяйственном направлении в Челябинской области выступил Алексей Текслер. Глава региона отметил, что для Южного Урала агропромышленный комплекс — одна из точек экономического роста. Перед территорией в рамках нацпроекта стоит задача увеличения объема экспорта продовольствия почти в три раза.

«У нас индикатив 296 миллионов долларов, но округляем и говорим о 300. Показатели прошлого года были 107, до этого было еще меньше. Соответственно, трехкратный рост по объему экспорта сельхоз продукции. Это в среднем выше, чем по стране. Мы планируем идти опережающими темпами. В этом году уже серьезный индикатив: на 37% мы должны обеспечить прирост экспорта сельхоз продукции. Я уверен, что с такими показателями мы с этим справимся», — заверил Алексей Текслер.

В Челябинской области хорошо развито перерабатывающее производство, что позволяет нам успешно конкурировать с другими регионами УрФО.

Общий объем продукции, отправленной на экспорт, в денежном выражении составил за первое полугодие почти 62 миллиона долларов. От второй половины года правительство ждет еще большего прироста.

Южноуральская продукция продается во многие страны мира. Наши производители сотрудничают с Азией, Европой и США.

«Все, что касается нашей пасты, наших круп, быстрорастворимых завтраков: мы вообще лидеры в этих вопросах и экспортируем во многие страны мира. Но мы открываем и новые рынки, мы сегодня производим для Китая лапшу „удон“. Продукция, которую мы экспортируем, она уже забрендирована, упакована по тем стандартам, которые есть в Китае и других странах», — отметил глава региона.

Для компаний экспортеров предусмотрена государственная поддержка, в том числе льготные займы. Несколько компаний подали заявки на кредиты на льготных условиях.

«В целях дополнительного стимулирования регионального агроэкспорта в областном бюджете на 2019 год впервые мы предусмотрели 60 миллионов рублей на поддержку предприятий-экспортеров. Субсидии будут направлены на покрытие части расходов по перевозке продукции автомобильным транспортом до пунктов перехода границы», — добавил глава региона.

Более 550 миллионов рублей до 2024 года будет направлено на оказание поддержки фермерам и сельской кооперации. 16 сельхозпроизводителей прошли конкурсный отбор и получат гранты «Агростартап» на развитие. 10-ти кооперативам будут выделены субсидии. Всего на эти цели направят 59 миллионов рублей.

Заседание Совета при полпреде президента РФ состоялось в рамках проведения IX Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Челябинскую область на ней представили 17 сельскохозяйственных предприятий. Алексей Текслер лично возглавил делегацию на форуме и познакомил участников с продукцией, которая производится на территории Челябинской области. Осматривая выставку, глава региона внес и свою «копеечку» в развитие южноуральских производителей: прямо со стенда купил упаковку спагетти, произведенных в родном регионе.