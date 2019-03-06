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/ Агропромышленные предприятия на Южном Урале получат субсидии из областного и федерального бюджета

Агропромышленные предприятия на Южном Урале получат субсидии из областного и федерального бюджета

Благодаря льготному кредитованию предприятия области смогли модернизировать и расширить свои производства.
сегодня в 14:14
  |  Общество

Предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области, реализующие инвестиционные проекты, получат субсидии из областного и федерального бюджета, по решению губернатора Бориса Дубровского. Из бюджета Челябинской области будет направлено 303,8 миллиона рублей, из федерального бюджета — 638 миллионов рублей. Благодаря этим средствам предприятия смогут модернизировать и развивать производство.

Мы ведем целенаправленную работу по привлечению федеральной помощи на реализацию крупных проектов в агропроме. За счет софинансирования в эту отрасль в виде субсидий в текущем году будет привлечено 900 миллионов рублей, при этом 303,8 миллионов — из областного бюджета. Благодаря субсидиям агропромышленные предприятия могут сегодня модернизировать свое производство. Еще одна форма поддержки — это госгарантии правительства области банкам, выдавшим крупные инвестиционные кредиты. Сегодня сумма госгарантий превышает 5 миллиардов рублей. Проекты значительные, завершение последнего субсидируемого по первоначальной схеме инвестиционного проекта ожидается в 2021 году. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Субсидии будут направлены на возмещение затрат компаний на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе в 2019 году. Сумма инвестиций в развитие агропроизводства составила 24 миллиарда рублей.

Льготное кредитование в АПК началось еще в 2004 году. За это время, благодаря льготным условиям, предприятиям удалось обновить производства. Это касается всех отраслей: в области были модернизированы все птицефабрики и свинокоплексы, крупные молочные комплексы. С нуля построились Нагайбакская, Кунашакская птицефабрики, свинокомплекс «Ромкор». Были реализованы инвестиционные проекты на Чебаркульской, Челябинской птицефабриках и сосновской птицефабрике «Равис». Свинокомплекс «Ариант» модернизировал и расширил свое производство. Были обновлены теплицы в агрокомплексах «Чурилово» и «Агаповский».

На данный момент предприятия производят продукцию, объемы которой превышают потребление региона. Некоторые компании уже начали экспорт своих товаров в другие регионы.

Всего за 2018 год агропромышленные предприятия оформили льготных инвестиционных кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей, а льготных краткосрочных кредитов на сумму 18,9 миллиардов рублей.

Челябинская область занимает первое место в УФО по сумме трансферов из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

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