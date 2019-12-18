Цепная реакция: работники челябинской «скорой» тоже недовольны своим положением

Министерство здравоохранения продолжает контрольный объезд медицинских учреждений.

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Министр здравоохранения планово встретился со специалистами станции скорой помощи Челябинска, глава ведомства оценил условия работы подопечных и выслушал волнующие вопросы.

Фельдшеры жалуются на тяжелый график, кому-то приходится работать сутки через сутки, да и сама атмосфера на «скорой» всегда напряженная, ведь от каждой минуты зависит человеческая жизнь. Анна Рябушенко спасает людей уже 31 год, раньше фельдшер работала на вызовах, теперь ушла в диспетчерскую.

«Бывают и такие казусные случаи, когда диагноз диспетчера вернее диагноза бригады, и от того, как правильно будет сформирован вызов, какая ему будет присуждена категория срочности, зависит очень многое», — рассказывает фельдшер-диспетчер по приему вызовов Анна Рябушенко.

Не все работники «скорой» разобрались с новой системой оплаты труда, которая была введена на станциях. Это становится причиной возникновения большого количества вопросов, касающихся снижения коэффициентов, которые применялись ранее. Министерство здравоохранения на таких встречах старается разъяснить медицинским работникам, каким образом теперь происходят начисления. По словам руководства, зарплаты сотрудников «скорых» ниже не стали.

Волнует медиков и тема непрерывного образования, сейчас у фельдшеров на это просто нет времени, но решить вопрос придется, ведь скоро постоянное обучение станет обязательным.

«Встреча прошла благожелательно, все вопросы были по делу, такие собрания очень полезны, я думаю, что министерство должно чаще выезжать и общаться с коллективами. Были вопросы, на которые мы не смогли ответить сразу, но мы подготовим ответы и передадим их», — говорит министр здравоохранения Юрий Семенов.

Все вопросы министром были записаны, их будут планомерно решать. Из положительных моментов нужно отметить, что с 2021 года парк «скорой» начнет обновляться, по 7 машин станция будет получать ежегодно. Также скоро у каждой бригады будет тревожная кнопка, что поможет медикам в тех случаях, когда угроза жизни возникает уже лично для них.