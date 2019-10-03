«Мы не имеем права ее закрыть»: в копейской школе ученики массово заразились лишаем

Директор утверждает, что проводятся необходимые карантинные мероприятия, родители боятся за здоровье своих детей.

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В копейской школе № 13, которая находится в поселке Горняк, дети массово заразились лишаем. В соцсети взволнованные местные жители говорят об эпидемии и требуют закрыть школу на карантин, обвиняя администрацию образовательного учреждения в бездействии. По словам родителей, заболели уже десятки детей.

Местная жительница Анастасия, дочь которой учится в этой школе, утверждает, что заражены не только школьники, но и малыши из детского сада, который находится в этом же здании. По ее словам, от родителей информацию скрывают.

«История началась еще 5 сентября, когда учительница заметила пятна на теле ученика, когда тот переодевался на урок физкультуры. Мальчик рассказал, что это лишай, и сообщил, что родители просили его никому об этом не говорить. Учительница сразу связалась с родителями ребенка, врачом и директором школы, в итоге с этого же числа и по 26 сентября школа была на карантине. Только дети продолжали туда ходить, и нам, родителям, сообщили об этом только 28 числа, когда пригласили подписать приказ задним числом», — возмущается Анастасия, мать первоклассницы из копейской школы.

В школе пояснили, что первый случай был зарегистрирован 6 сентября, всего на данный момент речь идет о тринадцати заболевших. Предписание от Роспотребнадзора было получено 23 сентября, в классах, где дети обучаются, начали проводить карантинные мероприятия.

«Заболевшие — дети из разных классов, это говорит о том, что очаг находится не в школе, а в поселке. Родители требуют закрыть школу, класс. Роспотребнадзор предписывает только карантинные мероприятия в рамках классов, где были заболевшие. Школа не закрывается в данном случае, и мы не имеем права ее закрыть по собственному желанию», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом сайта «Первый областной» директор школы Юлия Туманова.

На данный момент ученики классов, где есть случаи заболевания лишаем, сидят в отдельных кабинетах, их контакт с остальными учащимися сведен к минимуму. Кроме того, ежедневно помещения школы обрабатываются спецсредствами. Однако местные жители обеспокоены и требуют закрыть школу на карантин. Инициативная группа намерена обратиться с жалобами в Роспотребнадзор и, если потребуется, в прокуратуру.