/ На «Первом канале» проведут новое голосование за победителя шоу «Голос.Дети»

Принять такое решение пришлось из-за накрученных голосов за победительницу.

Скандальный финал шоу «Голос.Дети» решили переиграть организаторы конкурса. Итоги предыдущего голосования будут аннулированы, новое состоится в прямом эфире на телеканале 24 мая. Такое решение было принято из-за того, что, по последним данным, голоса, отданные за победительницу Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

В общей сложности было сделано 30 тысяч фальшивых звонков и отправлено 8 тысяч подобных смс. Когда эксперты стали проверять отправителей смс, выяснилось, что все абоненты принадлежат одному оператору и к одному тарифу, но все — уже не абоненты и в сети не зарегистрированы. А анализ звонков показал, что они совершались с помощью автоматизированной системы. — сообщает Baza.

Отметим, что представители компании Group-IB отметили, что в текст сообщений попала часть кода, в которой был указан номер участника голосования. В то же время систему голосования хакерские атаки не затронули.

Сообщается, что представитель Алсу отказался комментировать итоги проверки финального голосования.